Политолог рассказал о символической и практической пользе Крымского моста

Крымский политолог Владислав Ганжара объяснил, почему открытие движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив — знаковое событие.

Российский лидер Владимир Путин 23 декабря по видеосвязи запустил движение по железнодорожной части Крымского моста, и первый железнодорожный состав в Крым выехал с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.

Сам президент лично проехал по мосту в кабине машиниста в компании министра транспорта Евгения Дитриха.

"Открытие железнодорожной части Крымского моста - действительно знаковое событие не только для Крыма, но и для всей Российской Федерации. Оно несет под собой несколько ключевых аспектов. Первый из них — это завершение логистической интеграции полуострова в состав РФ", — сказал крымский политолог Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что открывшийся переход обеспечивает железнодорожное сообщение, в Крым пойдут грузовые и пассажирские составы. "Логистический узел окончательно замыкается".

"Другой важнейший аспект говорит о том, что Россия смогла воплотить в жизнь очень важный проект, и теперь Крым перестал быть островом, мы неотъемлемо связаны с материковой частью. И весь тот скепсис, который звучал в мире, и в первую очередь из сопредельного государства относительно Крымского моста, сегодня окончательно был разбит поездкой нашего лидера, президента Путина, который открыл это сообщение", — заявил Ганжара.

Еще один важный аспект, по его мнению, влияние железнодорожного сообщения на социально-экономическую жизнь полуострова: экономика Крыма активно развивается, растут потребности в товарах и различного рода грузах.

"Автодорожная часть Крымского моста не могла их в полной мере обеспечить. Возможностей у железнодорожного перехода гораздо больше", — сказал политолог.

Он также выразил надежду, что благодаря железнодорожному переходу рекорды туристического потока, которые были установлены, будут побиты уже летом 2020 года.

Напомним, мост из Краснодарского края в Крым — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Движение автотранспорта запустили 16 мая прошлого года.