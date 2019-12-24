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Севара Назархан рассказала о полном вопросов зале "Хумо Арены"

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191224/13097019/Sevara-Nazarkhan-rasskazal-o-polnom-voprosov-zale-Khumo-arena.html

Севара сообщила журналистам о том, как совершенно неожиданно для себя готовилась к нынешним концертам, проведенным совместно с симфоническим оркестром.

Сразу три больших концерта Севары Назархан прошли в Ташкенте 21, 22 и 23 декабря.

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Причем изначально планировалось ограничиться лишь двумя днями, решение об организации еще одного музыкального действа 23 декабря, как раз в день рождения артистки, было принято спонтанно.

Севара рассказала журналистам о том, как совершенно неожиданно для себя готовилась к нынешним концертам, проведенным совместно с симфоническим оркестром.

В организации выступления были задействованы приглашенные и отечественные специалисты и артисты.

"Хумо Арену" пришлось приспосабливать к концертному выступлению своими силами: утеплять пол и развешивать полотна из ткани на стены, чтобы звук "не потерялся".

А ещё певица рассказала о будущих проектах, к которым сейчас идет подготовка.

Подробнее слушайте в нашем подкасте.

 




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