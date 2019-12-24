Верхотуров о том, почему Узбекистану и Ирану трудно наладить ж/д перевозки грузов

Политолог, востоковед, эксперт по Центральной Азии Дмитрий Верхотуров отметил, что Тегеран давно мог бы создать удобную для транзитных операций транспортную систему, если бы не санкции и политическое давление со стороны США и стран Запада.

Министр промышленности, шахт и торговли Ирана Риза Рахмани на встрече с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым в Ташкенте заявил, что Исламская Республика готова сыграть роль транзитной страны, соединяющей РУз со странами Северной Африки, открывая морские, железные и автомобильные дороги в транспортном коридоре "Север-Юг".

Кроме того, компания "Узбекистон темир йуллари" сообщила о намерении запустить в течение первого квартала 2020 года новый международный мультимодальный коридор совместно с Азербайджаном, Грузией, Кыргызстаном и Туркменистаном.

По мнению политолога, востоковеда, эксперта по Центральной Азии Дмитрия Верхотурова, эти два проекта трудно рассматривать отдельно друг от друга.

"Общий маршрут идет до Каспия, а оттуда раздваивается. То есть его можно пустить в Иран — на юг, а также, скажем, через Грузию, Азербайджан — на запад. Но чисто технически эту задачу трудно осуществить по нескольким причинам. Во-первых, Узбекистан все-таки не имеет общей границы с Ираном, потому в цепочку должен быть включен Туркменистан. Еще один момент заключается в том, что железные дороги Узбекистана и Туркменистана имеют советскую колею — 1 520 миллиметров, а иранские — европейскую, 1 435 миллиметров. Это обстоятельство очень осложняет ситуацию, поскольку нужно перегружать товары, переставлять колесные пары вагонов и локомотивов", — сказал эксперт.

Он отметил, что Иран шел к созданию региональной транспортной системы, но из-за политического давления и санкций до сих пор не смог это сделать.

"При этом возможности у него есть: можно вовлечь и средиземноморские порты, порты Каспия, Персидского залива и создать интересную, удобную для транзитных операций транспортную систему", — считает Дмитрий Верхотуров.

Однако пока на страну будут оказывать политическое давление США и Евросоюз, этого, скорее всего, не случится, отметил он. "Поэтому и изобретают такие маршруты, как через Каспий, Азербайджан и Грузию".

"Проект довольно сложный, все зависит от того, насколько дешево получится устроить участок от Туркменбаши до Баку", — сказал политолог.

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