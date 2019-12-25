Кондратьев: для России война в Афганистане не закончена

С чем Россия продолжает бороться в Центральной Азии и Афганистане, рассказал член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев.

Для России афганская война не закончена, рассказал во время круглого стола "Афганистан: к 40-летию начала ввода советских войск" член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев.

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Он добавил, что Россия все еще продолжает работу по возвращению пропавших солдат, продолжается защита южных рубежей страны от террористической угрозы.

"В Афганистане сегодня период безвластия: при наличии группировки из нескольких десятков стран во главе с США увеличился поток наркотрафика на территорию России и соседних стран", - заметил Кондратьев.

Террористические группировки в борьбе за власть на севере Афганистана создали анклав, который угрожает безопасности Таджикистана и Туркменистана, добавил представитель Совета Федерации.

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Кондратьев заявил, что все американские усилия по созданию мира в Афганистане бессмысленны, а визит президента США Дональда Трампа в страну продемонстрировал только слабость штатов и неспособность договориться ни с талибами, ни с представителями парламента.