13:13 25 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB152.94
  • EUR10542.23
  • USD9516.37
Поиск
Срочно:
Член Совета Федерации Алексей Кондратьев
Александр Натрускин

Кондратьев: для России война в Афганистане не закончена

Радио
Получить короткую ссылку
7 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1310/21/13102125.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191225/13102182.html

С чем Россия продолжает бороться в Центральной Азии и Афганистане, рассказал член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев.

 

Для России афганская война не закончена, рассказал во время круглого стола "Афганистан: к 40-летию начала ввода советских войск" член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев.

Масштабный поход Дустума на север Афганистана: чего ждать Узбекистану и ЦА >>

Он добавил, что Россия все еще продолжает работу по возвращению пропавших солдат, продолжается защита южных рубежей страны от террористической угрозы.

"В Афганистане сегодня период безвластия: при наличии группировки из нескольких десятков стран во главе с США увеличился поток наркотрафика на территорию России и соседних стран", - заметил Кондратьев.

Террористические группировки в борьбе за власть на севере Афганистана создали анклав, который угрожает безопасности Таджикистана и Туркменистана, добавил представитель Совета Федерации.

Ходжаева: террористам ИГ интересен не Афганистан, а то, что за рекой >>

Кондратьев заявил, что все американские усилия по созданию мира в Афганистане бессмысленны, а визит президента США Дональда Трампа в страну продемонстрировал только слабость штатов и неспособность договориться ни с талибами, ни с представителями парламента.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Минимализм навсегда: лучшие спортивные фото Sputnik за 2019 год
Носят абсолютно антиконкурентный характер: Медведев о санкциях США против Северного потока – 2
Методы неконкурентной борьбы — Медведев о санкциях США против "Северного потока-2"
Итоги выборов в парламент Узбекистана
Первые итоги выборов в Узбекистане



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться