Йоффе: Польша хочет забыть о своей политике перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин во время выступления на расширенной коллегии Минобороны РФ назвал "сволочью" и "антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году пообещал поставить памятник лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.

Данная Путиным оценка достаточно эмоциональна, однако она соответствует историческим обстоятельствам, заявил вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе.

"Подавляющее большинство мировых лидеров забыло, что есть приговор Нюрнбергского трибунала. Там дана жесткая, категорическая оценка преступлениям нацистов во Второй мировой войне, одной из составляющей которых был Холокост, — сказал Йоффе в эфире радио Sputnik. — То, что было предложено в тот период польским послом (Юзефом Липским. — Прим. ред.), — это пособничество преступной политике, которую проводил Гитлер. Мы должны бороться за свою историю. Одна из форм, которую избрал президент, — это освещение и рассказ об исторических событиях и соучастниках тех преступлений".

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По словам юриста, в Польше хотят забыть в том числе слова своего посла в нацистской Германии. Однако тот не мог высказываться таким образом без одобрения властей своей страны.

"Поэтому, бесспорно, когда им напоминают о такой форме соучастия в международном преступлении, им становится неприятно. Деятельность нынешних польских властей, в том числе циничное отношение к России за ее участие во Второй мировой войне на стороне антигитлеровской коалиции, освобождение Польши солдатами Красной армии, то, что они сносят памятники, глумятся над памятью погибших во имя свободы Польши, — конечно это политический элемент", — сказал Йоффе.

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