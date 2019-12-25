Йоффе: Польша хочет забыть о своей политике перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин во время выступления на расширенной коллегии Минобороны РФ назвал "сволочью" и "антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году пообещал поставить памятник лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.
"Подавляющее большинство мировых лидеров забыло, что есть приговор Нюрнбергского трибунала. Там дана жесткая, категорическая оценка преступлениям нацистов во Второй мировой войне, одной из составляющей которых был Холокост, — сказал Йоффе в эфире радио Sputnik. — То, что было предложено в тот период польским послом (Юзефом Липским. — Прим. ред.), — это пособничество преступной политике, которую проводил Гитлер. Мы должны бороться за свою историю. Одна из форм, которую избрал президент, — это освещение и рассказ об исторических событиях и соучастниках тех преступлений".
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По словам юриста, в Польше хотят забыть в том числе слова своего посла в нацистской Германии. Однако тот не мог высказываться таким образом без одобрения властей своей страны.
"Поэтому, бесспорно, когда им напоминают о такой форме соучастия в международном преступлении, им становится неприятно. Деятельность нынешних польских властей, в том числе циничное отношение к России за ее участие во Второй мировой войне на стороне антигитлеровской коалиции, освобождение Польши солдатами Красной армии, то, что они сносят памятники, глумятся над памятью погибших во имя свободы Польши, — конечно это политический элемент", — сказал Йоффе.
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