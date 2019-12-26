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Эксперт российского Института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
© Sputnik / Aleksandr Natruskin

Брутер: то, что Запад хочет сближения с РФ, пока что не более, чем просто слова

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Политолог Владимир Брутер прокомментировал результаты опроса агентства IFop, согласно которым большинство жителей Старой Европы хотели бы сближения с Россией.

Старейшее французское исследовательское агентство IFop провело опрос для Sputnik News в период с 2 по 15 октября 2019 года во Франции, Великобритании, Германии и Италии. 

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© Foto : из личного архива Евгения Беня
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Он показал, что подавляющее число европейцев позитивно относятся к России и хотят, чтобы в ближайшем будущем отношения между Европейским союзом и РФ улучшились. За это высказались 84% немцев, 78% итальянцев, 75% французов и 68% британцев.

Между тем, согласно результатам исследования, против потепления в отношениях охотнее выступают представители молодого поколения (до 35 лет) и люди со средним или низким уровнем образования.

Однако западное общество хоть и высказывает желание сближения с Россией, пока не готово подкрепить свои слова реальными действиями, считает политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"За все хорошее приходится платить, и у всего хорошего есть цена вопроса, есть счет, который выставляют за это. В данном случае мы не можем говорить о том, что западный человек и западные элиты готовы чем-то жертвовать для хороших отношений с Россией. А хорошие отношения за счет России – до определенного момента Россия на это идет, дальше – нет", - заявил Брутер в эфире Радио Sputnik.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

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Теги:
отношения, ЕС, Россия



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