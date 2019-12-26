На территории мемориального Волгоградского кладбища узбекской столицы состоялась церемония передачи земли с братской могилы для собора Вооруженных сил РФ, возводимого к юбилею Победы. Посол России Владимир Тюрденев рассказал, как в республике сегодня относятся к 9 Мая.
Посол РФ рассказал о символичном экспонате будущего музея Победы в Ташкенте
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По словам главы дипмиссии, в республике всегда 9 мая был священным днем памяти, но в последние три года с приходом нового президента Шавката Мирзиёева к Дню Победы стали относиться еще более трепетно.
"Узбекистан внес огромный вклад в победу над фашизмом, причем как непосредственно на фронтах Великой Отечественной, так и в тылу. В создаваемом в Ташкенте музее, например, будет воссоздана модель железнодорожного вокзала, куда приходили эшелоны с эвакуированными и ранеными. Всего Узбекистан приютил свыше полутора миллионов советских граждан, а местные жители усыновили сотни тысяч сирот. Об этом нужно помнить и ценить этот подвиг", — сказал российский посол.
По его словам, 9 Мая в Узбекистане стал особым днем, ведь страна заплатила наравне с другими республиками огромную цену за мирное небо.
Первый замглавы МИД Узбекистана Ильхом Неъматов рассказал о том, приедет ли узбекский президент на празднование 75-летия Победы в Москву, как в целом развиваются отношения и контакты Ташкента с Россией, а также о том, готова ли страна вступить в ЕАЭС и вернуться в ОДКБ.
В сообщении Центризбиркома говорится о том, что заявления международных и зарубежных наблюдателей будут взяты за основу для разработки комплексного плана мероприятий по дальнейшему совершенствованию избирательного процесса.