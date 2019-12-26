Посол РФ рассказал о символичном экспонате будущего музея Победы в Ташкенте

На территории мемориального Волгоградского кладбища узбекской столицы состоялась церемония передачи земли с братской могилы для собора Вооруженных сил РФ, возводимого к юбилею Победы. Посол России Владимир Тюрденев рассказал, как в республике сегодня относятся к 9 Мая.

"Узбекистан внес огромный вклад в победу над фашизмом, причем как непосредственно на фронтах Великой Отечественной, так и в тылу. В создаваемом в Ташкенте музее, например, будет воссоздана модель железнодорожного вокзала, куда приходили эшелоны с эвакуированными и ранеными. Всего Узбекистан приютил свыше полутора миллионов советских граждан, а местные жители усыновили сотни тысяч сирот. Об этом нужно помнить и ценить этот подвиг", — сказал российский посол.

По словам главы дипмиссии, в республике всегда 9 мая был священным днем памяти, но в последние три года с приходом нового президента Шавката Мирзиёева к Дню Победы стали относиться еще более трепетно.

По его словам, 9 Мая в Узбекистане стал особым днем, ведь страна заплатила наравне с другими республиками огромную цену за мирное небо.

Подробный комментарий главы дипмиссии слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.