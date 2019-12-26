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Елена Тен
Пресс-служба МДО

Елена Тен рассказала, как будут устроены детсады на дому

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191226/13112720/Elena-Ten-rasskazala-kak-budut-ustroeny-detsady-na-domu.html

Начальник Управления координации деятельности ДОО, анализа и стратегического развития МДО Елена Тен анонсировала старт двух новых проектов по организации дошкольного образования в республике.

В Узбекистане с 2020 года запустят сразу два пилотных проекта в сфере дошкольного образования. Речь идет о создании так называемых игровых групп, а также о внедрении программы так называемых детсадов на дому — Home visit.

"Что касается разновозрастных игровых или плей-групп, то мы для начала совместно с ЮНИСЕФ создадим восемь таких групп - точные локации еще не определены, но они будут находиться в Наманганской и Хорезмской областях. Кроме того, сейчас прорабатываем практику посещения специально подготовленными педагогами детей дошкольного возраста на дому. Это поможет и охватить определенную часть населения услугами ДОУ, а также помочь семьям в вопросах воспитания подрастающего поколения", — отметила Елена Тен.

Министр ДОУ Узбекистана Агрипина Шин
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Она пояснила, что такой подход позволяет не только помочь ребенку, не посещающему детский сад, более активно развиваться, но и помогает родителям, которые смогут применить полученные навыки и методики при воспитании других детей в семье. Кроме того, эта модель подходит для развития и социальной адаптации, например, малышей с инвалидностью, которые не посещают детские сады.

После старта проекта мониторингом его реализации займутся не только специалисты Министерства дошкольного образования, но и представители СМИ.

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