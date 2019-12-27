Аза Мигранян назвала главный козырь узбекской экономики, влияющий на всю ЦА

По словам эксперта, в пятерке центральноазиатских стран сегодня выделяются экономики Казахстана и Узбекистана. Причем если первая демонстрирует рост и стабильность во многом благодаря постоянству на рынке сырьевых ресурсов, то Узбекистан показывает существенный рост сразу в нескольких отраслях производства.
"Диверсифицированная экономика — главный козырь Узбекистана. Учитывая те преобразования, которые происходят в стране, либерализацию многих важных сфер, снятие входных барьеров и налаживание сотрудничества со всеми государствами региона и с Россией, именно эту республику стоит считать главным драйвером экономики и торговли в ЦА", — подчеркнула Мигранян.
В этом контексте для Таджикистана очень актуален вопрос, как страна будет взаимодействовать с Ташкентом и регионом в целом и в какие интеграционные проекты включаться.
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"Это становится не просто решением, отложенным на годы вперед. Я полагаю, в течение 2020 года мы должны услышать определенные пояснения, контуры этого взаимодействия как в рамках региона, так и в рамках СНГ и ЕАЭС", - заметила Мигранян.
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