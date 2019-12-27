Аза Мигранян назвала главный козырь узбекской экономики, влияющий на всю ЦА

Руководитель отдела экономики Института стран СНГ, в. н. с. Института экономики РАН Аза Мигранян рассказала о перспективах экономического сотрудничества Ташкента и Душанбе, а также всех стран Центральной Азии. По ее мнению, без интеграционных процессов уже не обойтись.

Вопросы интеграции Узбекистана и Таджикистана в ЕАЭС затронула руководитель отдела экономики Института стран СНГ, в. н. с. Института экономики РАН Аза Мигранян в пресс-центре МИА "Россия сегодня" во время круглого стола "Россия-Таджикистан: молодежь, инвестиции, развитие территории. Памирское измерение".

По словам эксперта, в пятерке центральноазиатских стран сегодня выделяются экономики Казахстана и Узбекистана. Причем если первая демонстрирует рост и стабильность во многом благодаря постоянству на рынке сырьевых ресурсов, то Узбекистан показывает существенный рост сразу в нескольких отраслях производства.

"Диверсифицированная экономика — главный козырь Узбекистана. Учитывая те преобразования, которые происходят в стране, либерализацию многих важных сфер, снятие входных барьеров и налаживание сотрудничества со всеми государствами региона и с Россией, именно эту республику стоит считать главным драйвером экономики и торговли в ЦА", — подчеркнула Мигранян.

В этом контексте для Таджикистана очень актуален вопрос, как страна будет взаимодействовать с Ташкентом и регионом в целом и в какие интеграционные проекты включаться.

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"Это становится не просто решением, отложенным на годы вперед. Я полагаю, в течение 2020 года мы должны услышать определенные пояснения, контуры этого взаимодействия как в рамках региона, так и в рамках СНГ и ЕАЭС", - заметила Мигранян.

По ее словам, в ближайшем будущем стоит ожидать продолжения тенденции регионализма, когда страны будут либо объединяться в небольшой экономический блок между собой, либо принимать участие сразу в нескольких крупных проектах, начиная от китайского "Один пояс - один путь" и заканчивая полноценным участием в ЕАЭС.

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