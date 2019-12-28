"Ясно/Понятно". Почему нас бесят чужие итоги года

В этом году друг по соцсети пробежал марафон, реализовал масштабный проект и посетил десять стран. Публичное подведение итогов — это хвастовство и способ самоутвердиться или возможность выразить благодарность, дать совет и найти единомышленников?

Чтобы наступающий год не подвел, итоги подводят люди и целые корпорации. Это делают для нас мобильные телефоны, музыкальные сервисы и даже банки. Подведение итогов позволяет четче определить цели и планы, понять, в каком направлении двигаться дальше и что, в конце концов, делает нас счастливыми. Но нужно ли говорить о них вслух и есть ли вообще в этом смысл, если никакого плана изначально не существовало?

Спорят Лина, Ваня и Ксюша. Эксперт эпизода — коуч трудоголиков Ольга Полищук — рассказала, почему нас так раздражают чужие итоги и как подвести свои, чтобы никого не задеть.

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