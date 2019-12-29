"Праздник к нам приходит": 5 нестандартных новогодних фильмов

Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть

"Один дома", "Ирония судьбы", "Реальная любовь" — это, конечно, хорошо. Но что делать, если надоело каждый год смотреть, как Маколей Калкин опять удерживает осаду от воров, Женя Лукашин пьяный летит приставать к замужней незнакомке, а Гарри Поттер спасает мир?

Подборка фильмов для тех, кому хочется наконец увидеть что-то по-настоящему новое.

Каждую неделю кинокритик Фёдор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть!

От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.

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