"Праздник к нам приходит": 5 нестандартных новогодних фильмов

Подборка фильмов для тех, кому хочется наконец увидеть что-то по-настоящему новое.
От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
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Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть
Подборка фильмов для тех, кому хочется наконец увидеть что-то по-настоящему новое.
От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
Слушайте подкасты РИА Новости.
КПП планируют открыть в городе Баландчакир - административном центре Янгиабадского района Джизакской области. Он станет 18-м по счету.
Регистрация на участие в первом сезоне открыта с 27 декабря по 20 января. В Узбекистане отборочный этап пройдет 24−25 января.
Ранее компания представила на территории завода четыре авто: Chevrolet Tahoe, Traverse, Trailblazer и Equinox.
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