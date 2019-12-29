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Как вы это делаете
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Водолазкин о концепции времени, религии и физиологизмах в литературе

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Тема:
Подкасты РИА (264)
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В новом эпизоде подкаста "Как вы это делаете?!" — писатель, литературовед и ученый Евгений Водолазкин.

О феномене времени, и почему времени на самом деле не существует. О физиологизмах (кал, секс, смерть) в его книгах. О христианстве с нами и вокруг нас. О скрытой пропаганде и правде Майдана.

Есть ли прототипы у его героев? Что в романах — автобиографическое? Может ли литература быть мягкой силой для решения политических и идеологических задач? Что Архиепископ Кентерберийский сказал о "Лавре"? Как по вопросам переводчика можно судить о качестве перевода, и о чем будет его новая книга?

Отвечает доктор филологических наук, писатель и двукратный обладатель премии "Большая книга" Евгений Водолазкин:

Подкасты РИА Новости Как вы это делаете?!
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0:40 Живой классик? — Спасибо, что живой.

1:50 Жанр "расслабьтесь, всё расскажу" или почему читатель должен быть задействован

3:10 "Истина другой нарезкой". Сколько вымысла в его книгах и почему они "не отпускают"?

6:35 "Я никогда со своей верой не лезу": христианская линия в его книгах

8:35 "Жизнь во всём своём многообразии". Эротика, секс, смерть: зачем физиологизмы?

10:00 Можно ли быть христианином в современном мире?

11:30 События существуют "как рыбы в аквариуме", а времени на самом деле нет?

15:30 Тоска по Украине в "Брисбене": поправима ли катастрофа между двумя народами?

19:05 "Авиатор": роман о человеке, который потерял своё время и попытках сделать время своим

25:30 "Знать слово во всех его обертонах": о плохих и хороших переводчиках

32:45 Как относится к театральным постановкам по своим книгам и почему не соглашается писать сценарий к фильму по ним

35:50 Литература — не пропаганда? Может ли книга быть мягкой силой

37:30 "Возвращаюсь к фейерверку": о чем будет новая книга и в каком времени происходят её события

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.

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Тема:
Подкасты РИА (264)



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