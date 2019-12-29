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Подкасты РИА Новости Мы все умрем
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Мы все умрем. 3D-печать

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Тема:
Подкасты РИА (264)
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Хочешь бургер или дом на пляже? Или кружку, какой ни у кого нет? А хочешь скулы как у Брэда Питта? Распечатай! 3D-печать уже сегодня дает все это и даже больше. А в будущем, скорее всего, будет спасать нуждающихся в новых органах и поможет осваивать другие планеты.

3D-печать – это давно уже не только пластик: сегодня это и металлы, и полимеры, и живые клетки. С ее помощью сегодня можно создать не только шоколадного Деда Мороза или резиновую уточку, но и 500-метровый волнорез, крыло от Боинга и человеческое сердце. И не только на земле, но и… Впрочем, хватит спойлеров, послушайте эпизод.

Объясняет доцент кафедры физической химии НИТУ МИСиС Федор Сенатов, с которым мы в предыдущих выпусках обсуждали смарт-материалы с программируемыми свойствами и применение органических материалов в механизмах и электронике. Комментирует Юсеф Хесуани, соучредитель компании 3D Bioprinting Solutions.

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Тема:
Подкасты РИА (264)



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