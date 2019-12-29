Мы все умрем. 3D-печать

3D-печать – это давно уже не только пластик: сегодня это и металлы, и полимеры, и живые клетки. С ее помощью сегодня можно создать не только шоколадного Деда Мороза или резиновую уточку, но и 500-метровый волнорез, крыло от Боинга и человеческое сердце. И не только на земле, но и… Впрочем, хватит спойлеров, послушайте эпизод.
Объясняет доцент кафедры физической химии НИТУ МИСиС Федор Сенатов, с которым мы в предыдущих выпусках обсуждали смарт-материалы с программируемыми свойствами и применение органических материалов в механизмах и электронике. Комментирует Юсеф Хесуани, соучредитель компании 3D Bioprinting Solutions.
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