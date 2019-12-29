19:05 29 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB152.94
  • EUR10542.23
  • USD9516.37
Поиск
Как это по-русски
© Sputnik

Фейк, хайп, токсичный. Новые иностранные слова, уже ставшие привычными

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (265)
1 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1313/05/13130556.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191229/13130567.html

Каждый год лингвисты провозглашают "словами года" десятки новых (или не очень новых) слов и выражений.

Многие из них забываются уже через год, и только некоторым удается задержаться в языке подольше.

Как хайп, хейт, фейк и токсичность смогли войти в лексикон не только подростков, но и бабушек.

Слушайте и говорите правильно!

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (265)



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
#СпутникСила: журналисты запустили акцию в защиту Sputnik Эстония — фото
Впервые после чернобыльской аварии в Припяти установили новогоднюю елку
В Припяти впервые после чернобыльской аварии украсили новогоднюю ёлку
Главные события 2019 года в политике, экономике, культуре и спорте
Главные события 2019 года в Узбекистане



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться