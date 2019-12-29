Фейк, хайп, токсичный. Новые иностранные слова, уже ставшие привычными

Каждый год лингвисты провозглашают "словами года" десятки новых (или не очень новых) слов и выражений.

Многие из них забываются уже через год, и только некоторым удается задержаться в языке подольше.

Как хайп, хейт, фейк и токсичность смогли войти в лексикон не только подростков, но и бабушек.

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