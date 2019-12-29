Фейк, хайп, токсичный. Новые иностранные слова, уже ставшие привычными

Как хайп, хейт, фейк и токсичность смогли войти в лексикон не только подростков, но и бабушек.
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Каждый год лингвисты провозглашают "словами года" десятки новых (или не очень новых) слов и выражений.
Как хайп, хейт, фейк и токсичность смогли войти в лексикон не только подростков, но и бабушек.
Слушайте и говорите правильно!
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Вчера в стране был объявлен траур. В причинах трагедии еще предстоит разобраться, а пока в Алма-Ате и Нур-Султане прощаются с теми, кто стал жертвой чудовищной авиакатастрофы.
Подопечные Любинко Друловича в ходе подготовки провели три товарищеских матча и во всех поединках одержали победу.
КПП планируют открыть в городе Баландчакир - административном центре Янгиабадского района Джизакской области. Он станет 18-м по счету.
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