Журавлев: если США не хотят гибели мирных граждан Сирии, пусть выведут оттуда свои войска

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев прокомментировал обвинения президента США Дональда Трампа в адрес РФ, Ирана и Сирии в намерении убивать невинных граждан в Идлибе.

Американский лидер Дональд Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в том, что они якобы собираются убивать невинных граждан в сирийской провинции Идлиб.

"Россия, Сирия и Иран убивают или готовятся убить тысячи невинных гражданских лиц провинции Идлиб. Не делайте этого! Турция многое делает, чтобы остановить эту бойню", — написал он в своем Twitter.

Политолог и директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал, что американцы принесли в Сирию только проблемы, а Вашингтон должен перестать поддерживать оппозицию, которая держит под контролем лагеря беженцев, где гибнут люди.

"Мне кажется, для недопущения гибели мирных жителей в Сирии и в Идлибе, в частности, Трампу лучше вывести оттуда американскую армию и не поддерживать оппозицию, которая в конечном счете разжигает конфликты и держит под контролем лагеря беженцев, где люди и погибают", - сказал политолог в интервью Радио Sputnik.

По его словам, США, "как всегда, сначала ведут размашистую внешнюю политику, а потом призывают всех спастись от результатов собственной политики".

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