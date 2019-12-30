Мухтарова: после выселения Музея кино сотрудники сутками охраняли экспонаты

Директор Музея кинематографии Узбекистана Гульнара Мухтарова рассказала об истории экспозиции, о трудностях при переезде из старого здания и планах на ближайшее время.

В 2019 году Музей кинематографии Узбекистана получил свое помещение и экспозиционный зал. Однако всего несколько лет назад уникальная коллекция оказалась под угрозой исчезновения.

"Наш музей был создан в 1972 году, а в 2005-м появился экспозиционный зал. При проектировании Tashkent City мы попали под слом. Все это происходило второпях, мы всего за два дня перевезли наши экспонаты в кинотеатр имени Алишера Навои ("Панорама"), который нас приютил. Пока не было постоянного помещения, год и восемь месяцев наши сотрудники, которым дорога история кино и свое дело, день и ночь охраняли эти уникальные экспонаты. Сегодня посетители музея благодарят нас, что мы сохранили это все и показываем людям", — рассказала Гульнара Мухтарова.

По ее словам, сейчас в музее, помимо экспозиционного зала, есть классы для семинаров и тренингов, где занимаются и узбекские режиссеры, и специалисты, приезжающие из других стран.

"Мы хотим попросить еще один отдельный зал для нашего нового кино, которое формируется уже сегодня в независимом Узбекистане", — заключила директор музея.

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