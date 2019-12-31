Азиза поздравила узбекистанцев с Новым годом и спела свою новую песню

Российская и узбекская эстрадная певица Азиза Мухамедова поделилась своими масштабными планами на 2020-й, пожелала землякам счастья в Новом году и даже исполнила одну из своих песен.

"Ровно сорок лет назад, в 1980-м, я пришла в ансамбль "Садо" и открыла для себя мир эстрадного искусства. Разумеется, такое событие не останется для меня незамеченным. Думаю, обязательно пройдут концерты в Ташкенте, так что я заранее хочу пригласить своих земляков. Я очень ценю их поддержку, мне дорога их оценка и даже критика", — призналась Азиза.

Предстоящий 2020 год станет для артистки знаковым — она отпразднует 40-летний юбилей творческой деятельности.

В преддверии Нового года певица пожелала своим поклонникам и всем узбекистанцам счастья, благополучия, успехов в карьере и всего самого наилучшего.

"Дарите радость своим близким, ведь семья - это оплот всего", — сказала Азиза.

Для читателей и слушателей Sputnik Узбекистан она даже исполнила куплет из своей новой песни. Какой - слушайте в нашем радиоподкасте.