Улыбайтесь, никому не завидуйте и всегда дарите добро — Оксана Чусовитина

У знаменитой гимнастки впереди очень ответственный и важный год - Оксана Чусовитна примет участие в восьмых Олимпийских играх в своей карьере. По ее словам, никакого секрета спортивного долголетия у нее нет.
После завершения спортивной карьеры Чусовитина планирует открыть собственную школу гимнастики, заметив, что пока этот вид спорта не так популярен у молодежи.
"Если в художественную гимнастику родители охотно отдают своих детей, то со спортивной все пока сложнее. Возможно, они считают это вид спорта слишком травмоопасным. На самом деле это не так. К тому же, я хочу показать и доказать, что гимнастика - это основа основ. Если в процессе тренировок что-то в этом виде не сложится, спортсмен всегда может перейти в любую другую дисциплину", — отметила Чусовитина.
В новом году прославленная спортсменка пожелала соотечественникам мира и согласия, а также веры в свои силы.
"Главное - чаще улыбайтесь, никогда никому не завидуйте, стремитесь к заветной цели и дарите добро окружающим", — пожелала гимнастка.
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