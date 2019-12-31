Улыбайтесь, никому не завидуйте и всегда дарите добро — Оксана Чусовитина

Легендарная узбекская гимнастка Оксана Чусовитина поздравила всех с наступающим Новым годом и поделилась некоторыми планами на будущее. В том числе, спортсменка рассказала, как будет готовиться к восьмой в своей карьере Олимпиаде.

У знаменитой гимнастки впереди очень ответственный и важный год - Оксана Чусовитна примет участие в восьмых Олимпийских играх в своей карьере. По ее словам, никакого секрета спортивного долголетия у нее нет.

"Просто нужно трудиться и преодолевать себя. Каких-то особых примет у меня нет - надо просто готовиться. Я, конечно, нацелена на медаль в этих играх", — сказала спортсменка.

После завершения спортивной карьеры Чусовитина планирует открыть собственную школу гимнастики, заметив, что пока этот вид спорта не так популярен у молодежи.

"Если в художественную гимнастику родители охотно отдают своих детей, то со спортивной все пока сложнее. Возможно, они считают это вид спорта слишком травмоопасным. На самом деле это не так. К тому же, я хочу показать и доказать, что гимнастика - это основа основ. Если в процессе тренировок что-то в этом виде не сложится, спортсмен всегда может перейти в любую другую дисциплину", — отметила Чусовитина.

Она высоко оценивает уровень поддержки со стороны государства спортсменам и тренерам.

В новом году прославленная спортсменка пожелала соотечественникам мира и согласия, а также веры в свои силы.

"Главное - чаще улыбайтесь, никогда никому не завидуйте, стремитесь к заветной цели и дарите добро окружающим", — пожелала гимнастка.

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