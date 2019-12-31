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Оксана Чусовитина (Узбекистан) во время квалификационных соревнований по спортивной гимнастике на XXXI летних Олимпийских играх
Sputnik / Алексей Филиппов

Улыбайтесь, никому не завидуйте и всегда дарите добро — Оксана Чусовитина

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Легендарная узбекская гимнастка Оксана Чусовитина поздравила всех с наступающим Новым годом и поделилась некоторыми планами на будущее. В том числе, спортсменка рассказала, как будет готовиться к восьмой в своей карьере Олимпиаде.

У знаменитой гимнастки впереди очень ответственный и важный год - Оксана Чусовитна примет участие в восьмых Олимпийских играх в своей карьере. По ее словам, никакого секрета спортивного долголетия у нее нет.

"Просто нужно трудиться и преодолевать себя. Каких-то особых примет у меня нет - надо просто готовиться. Я, конечно, нацелена на медаль в этих играх", — сказала спортсменка.

После завершения спортивной карьеры Чусовитина планирует открыть собственную школу гимнастики, заметив, что пока этот вид спорта не так популярен у молодежи.

"Если в художественную гимнастику родители охотно отдают своих детей, то со спортивной все пока сложнее. Возможно, они считают это вид спорта слишком травмоопасным. На самом деле это не так. К тому же, я хочу показать и доказать, что гимнастика - это основа основ. Если в процессе тренировок что-то в этом виде не сложится, спортсмен всегда может перейти в любую другую дисциплину", — отметила Чусовитина.

Оксана Чусовитина (Узбекистан) перед выполнением опорного прыжка в финале соревнований среди женщин на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Дохе.
© Sputnik / Алексей Филиппов
Чусовитина о своих восьмых Играх, отстранении россиян и публичности спортсменов
Она высоко оценивает уровень поддержки со стороны государства спортсменам и тренерам.

В новом году прославленная спортсменка пожелала соотечественникам мира и согласия, а также веры в свои силы.

"Главное - чаще улыбайтесь, никогда никому не завидуйте, стремитесь к заветной цели и дарите добро окружающим", — пожелала гимнастка.

Предновогодний комментарий легенды узбекского спорта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Узбекистан, Оксана Чусовитина, гимнастика, спорт



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