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От Ван Гога до прачечной. 10 лучших фильмов уходящего года

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Тема:
Подкасты РИА (268)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200101/13147279/Ot-Van-Goga-do-prachechnoy-10-luchshikh-filmov-ukhodyaschego-goda.html

Не Голливудом единым! Режиссёры из Турции, Греции, Южной Кореи, Бельгии и других стран весь год заставляли нас вжиматься в спинки, вцепляться в подлокотники, сидеть на краешке и иными способами терроризировать мебель в кинотеатрах.

Обзор 10 лучших фильмов уходящего года, которые в 2019-м добрались до российского проката.

Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (268)
Теги:
радио, подкаст, Аудио



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