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Это надолго

Подкаст "Это надолго": отдых с детьми… серьезно?!

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Тема:
Подкасты РИА (268)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200101/13147407/Podkast-Eto-nadolgo-otdykh-s-detmi-serezno-.html

С какого возраста можно начать путешествовать с грудничком? Как проходит адаптация ребенка к новому месту и какие "неожиданные" мелочи могут разрушить планы родителей? О чем паре стоит договориться заранее?

Вместе с проектом поддержки родителей Family Tree разбираемся, как поехать с ребенком в отпуск и отдохнуть.

Об этом Настя и Лина спрашивают Екатерину Бурмистрову, семейного психотерапевта, детского психолога, писательницу и маму 11 детей. Она делится своим "отпускным" опытом, и, с точки зрения психологии, объясняет, как сделать семейный отдых комфортным (насколько это возможно).

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (268)
Теги:
Аудио, радио



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