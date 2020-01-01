Подкаст "Это надолго": отдых с детьми… серьезно?!

С какого возраста можно начать путешествовать с грудничком? Как проходит адаптация ребенка к новому месту и какие "неожиданные" мелочи могут разрушить планы родителей? О чем паре стоит договориться заранее?

Вместе с проектом поддержки родителей Family Tree разбираемся, как поехать с ребенком в отпуск и отдохнуть.

Об этом Настя и Лина спрашивают Екатерину Бурмистрову, семейного психотерапевта, детского психолога, писательницу и маму 11 детей. Она делится своим "отпускным" опытом, и, с точки зрения психологии, объясняет, как сделать семейный отдых комфортным (насколько это возможно).

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