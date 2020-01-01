Мы все умрем. Самые важные научные события за 2019 год

Радио 15:13 01.01.2020 (обновлено 15:53 01.01.2020) Получить короткую ссылку 21 0 0
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В научных работах не подводят итоги – в них пишут заключение. И мы попросили специалистов из разных областей науки подвести своё заключение под уходящий год.
Фотография черной дыры, напечатанное на 3D-принтере сердце, останки ранее неизвестного вида людей и протез для кота Лапуни – экспертный топ самых важных научных достижений 2019.
Старые и новые гости подкаста "Мы все умрем. Но это не точно" озвучивают список, по их мнению, самых громких, важных и многообещающих открытий и изобретений 2019-го год.