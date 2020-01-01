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Мы все умрем

Мы все умрем. Самые важные научные события за 2019 год

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Тема:
Подкасты РИА (268)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200101/13147868/My-vse-umrem-Samye-vazhnye-nauchnye-sobytiya-za-2019-god.html

В научных работах не подводят итоги – в них пишут заключение. И мы попросили специалистов из разных областей науки подвести своё заключение под уходящий год.

Фотография черной дыры, напечатанное на 3D-принтере сердце, останки ранее неизвестного вида людей и протез для кота Лапуни – экспертный топ самых важных научных достижений 2019.

Старые и новые гости подкаста "Мы все умрем. Но это не точно" озвучивают список, по их мнению, самых громких, важных и многообещающих открытий и изобретений 2019-го год.

Тема:
Подкасты РИА (268)
Теги:
радио, Аудио



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