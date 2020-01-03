Серенко назвал самые важные события 2019 года в Центральной Азии

Одним из важных событий, которые имеют отношение к Центральной Азии в целом, политолог назвал несколько встреч секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с советником по национальной безопасности Афганистана Хамдуллой Мохибом.

Эксперт также отметил, что за прошедший год в Афганистане не было совершено ни одного террористического акта со стороны ИГ*. И это, по мнению Серенко, очень важное событие.

"Фактически, к концу года афганский филиал прекратил свое существование. Это стало возможным благодаря усилиям силовиков, которые провели серию очень мощных и эффективных спецопераций на востоке Афганистана. Словом, совместными усилиями с данной проблемой в Афганистане на текущий момент удалось покончить", - заметил политолог.

Еще один момент, на который нельзя не обращать внимание, - это ситуация в Таджикистане, продолжил Серенко. Он напомнил об атаке на погранпост на таджикско-узбекской границе.

"Это чисто таджикское дело. В операции участвовали граждане Таджикистана, которые радикализовались внутри республики. Данная проблема для Таджикистана остается острой с учетом недавних восстаний в тюрьмах в Вахдате, Худжанде", - заметил Серенко.

Политолог сделал вывод, что на данный момент в Таджикистане нет структур умеренного ислама, которые до этого сдерживали радикализацию населения.

По мнению Серенко, развитие этой ситуации может доставить много проблем всем странам региона Центральной Азии.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран