Фейк, хайп, токсичный. Слова, которые, кажется, были в русском всегда

Каждый год лингвисты провозглашают "словами года" десятки новых (или не очень новых) слов и выражений. Многие из них забываются уже через год, и только некоторым удается задержаться в языке подольше.