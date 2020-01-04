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Фейк, хайп, токсичный. Слова, которые, кажется, были в русском всегда

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Каждый год лингвисты провозглашают "словами года" десятки новых (или не очень новых) слов и выражений. Многие из них забываются уже через год, и только некоторым удается задержаться в языке подольше.

Как хайп, хейт, фейк и токсичность смогли войти в лексикон не только подростков, но и представителей более старшего поколения.

Слушайте подкасты РИА Новости и говорите правильно!

Тема:
Подкасты РИА (273)



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