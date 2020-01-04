Фейк, хайп, токсичный. Слова, которые, кажется, были в русском всегда

Как хайп, хейт, фейк и токсичность смогли войти в лексикон не только подростков, но и представителей более старшего поколения.
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Каждый год лингвисты провозглашают "словами года" десятки новых (или не очень новых) слов и выражений. Многие из них забываются уже через год, и только некоторым удается задержаться в языке подольше.
Как хайп, хейт, фейк и токсичность смогли войти в лексикон не только подростков, но и представителей более старшего поколения.
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Специалисты провели исследование и выяснили, куда летят граждане России, чтобы переждать холодный период или какие страны настолько хороши, что туда не жалко поехать сразу на три недели.
Выступление проходило в Королевском театре "Карре". Сейчас артисты Кристина Воробьева и Рустэм Османов находятся в больнице. Состояние обоих оценивается как тяжелое.
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