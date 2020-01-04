Мединский о "Джокере", "билетной мафии" и цензуре в театре

Эпизод подготовлен при поддержке VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Почему цены на билеты в театр должны быть гибкими, как на самолет или поезд? Почему "не все театры одинаково социальны"? Зачем возвращать деньги иностранным кинокомпаниям и как это привлечет туристов? Почему картины продолжают исчезать из музеев, а Россия и "Газпром" недооценены за рубежом? Наконец, кому мешает "костлявая рука Мединского"?

Отвечает лично министр культуры России:

1:00 — в каких случаях он сам оплачивает билет в театр и о профдеформации;

2:40 — что надо сделать с российскими неокупаемыми театрами и правильно ли, когда театр — это труппа, а не хозяйственный объект;

4:00 — нужно ли государственным театрам выходить на окупаемость;

9:05 — почему детей надо кормить мороженым в театре и о разнице с YouTube;

11:15 — как необходимо следить за качеством контента;

12:00 — о борьбе с билетной мафией (пока не победили), как победят (руки развязаны), как интернет портит жизнь и о фейковых страницах;

13:45 — о принципе продажи билетов по гибким ценам (как на поезда и самолеты);

15:20 — о том, что идеологических задач нет, а доходы выросли в 2,5 раза;

17:05 — о том, что потратил деньги на "Джокера" и испортил себе настроение;

18:00 — о продюсерах, которые "денег потырили по карманам";

19:00 — о тайном участии в создании блокбастеров;

21:40 — о самом открытом кинорынке в мире и "костлявой руке Мединского";

25:40 — о том, как у нас теперь все хорошо с мультипликацией;

27:00 — о разоренных музеях и исчезнувших картинах;

29:00 — о маленьких региональных музеях и благополучных частных;

33:30 — о резком росте зарплат директоров музеев, который получают гораздо больше министра (ему не обидно);

36:50 — об образовании в культуре, проблемах с продюсерами и управленцами;

40:00 — о том, что Россия и "Газпром" недооценены за рубежом.

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