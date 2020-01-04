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Мединский о "Джокере", "билетной мафии" и цензуре в театре

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Тема:
Подкасты РИА (273)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200104/13160720/Medinskiy-o-Dzhokere-biletnoy-mafii-i-tsenzure-v-teatre-.html

В новом эпизоде подкаста "Как вы это делаете?!" министр культуры РФ Владимир Мединский рассказывает, как победить "билетную мафию" и почему ему не обидно зарабатывать меньше директоров музеев, а также о своем тайном участии в создании блокбастеров.

Эпизод подготовлен при поддержке VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Почему цены на билеты в театр должны быть гибкими, как на самолет или поезд? Почему "не все театры одинаково социальны"? Зачем возвращать деньги иностранным кинокомпаниям и как это привлечет туристов? Почему картины продолжают исчезать из музеев, а Россия и "Газпром" недооценены за рубежом? Наконец, кому мешает "костлявая рука Мединского"?

Отвечает лично министр культуры России:

1:00 — в каких случаях он сам оплачивает билет в театр и о профдеформации;
2:40 — что надо сделать с российскими неокупаемыми театрами и правильно ли, когда театр — это труппа, а не хозяйственный объект;
4:00 — нужно ли государственным театрам выходить на окупаемость;
9:05 — почему детей надо кормить мороженым в театре и о разнице с YouTube;
11:15 — как необходимо следить за качеством контента;
12:00 — о борьбе с билетной мафией (пока не победили), как победят (руки развязаны), как интернет портит жизнь и о фейковых страницах;
13:45 — о принципе продажи билетов по гибким ценам (как на поезда и самолеты);
15:20 — о том, что идеологических задач нет, а доходы выросли в 2,5 раза;
17:05 — о том, что потратил деньги на "Джокера" и испортил себе настроение;
18:00 — о продюсерах, которые "денег потырили по карманам";
19:00 — о тайном участии в создании блокбастеров;
21:40 — о самом открытом кинорынке в мире и "костлявой руке Мединского";
25:40 — о том, как у нас теперь все хорошо с мультипликацией;
27:00 — о разоренных музеях и исчезнувших картинах;
29:00 — о маленьких региональных музеях и благополучных частных;
33:30 — о резком росте зарплат директоров музеев, который получают гораздо больше министра (ему не обидно);
36:50 — об образовании в культуре, проблемах с продюсерами и управленцами;
40:00 — о том, что Россия и "Газпром" недооценены за рубежом.

Слушайте подкасты РИА Новости.

 

Тема:
Подкасты РИА (273)
Теги:
Культура, Театр, музей, билет



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