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страхи

"Страхи/Ошибки": ревность

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Чем различается мужская и женская ревность и нужно ли верить тому, кто однажды "сорвался"? Когда ревность становится патологической и не пора ли к психиатру?

Ревность – это базовый инстинкт и эволюционный механизм. Ревность может быть мотиватором или спровоцировать убийство. К сопернице, работе, друзьям, детям, чужой жизни. Стоит ли её подавлять?

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Тема:
Подкасты РИА (275)



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