"И пусть весь мир подождет": пять фильмов про лентяев

Если вас достал культ "достигаторов" и "самоулучшаторов" и вы хотите потратить свободное время на любимого себя – учитесь прокрастинировать у профессионалов. Пять фильмов про людей, для кого лень и безделье – это стиль мышления и философия жизни.