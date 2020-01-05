"И пусть весь мир подождет": пять фильмов про лентяев

Если вас достал культ "достигаторов" и "самоулучшаторов" и вы хотите потратить свободное время на любимого себя – учитесь прокрастинировать у профессионалов. Пять фильмов про людей, для кого лень и безделье – это стиль мышления и философия жизни.
Кристине Воробьевой проведены две операции, и решается вопрос о третьей. Состояние здоровья ее супруга Рустэма Османова остается стабильным.
Повторный тур выборов в депутаты в областные кенгаши будет проведен на 1 104 избирательных участках в 95 избирательных округах, в городские и районные кенгаши - на 1 177 избирательных участках в 587 избирательных округах.
Все короткие номера экстренных служб в Ташкенте - 101, 102, 103, 104, 1050, 1055 - будут объединены в едином центре, планируется также организовать работу в рамках единой службы по короткому номеру "112".
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