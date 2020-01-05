"Успех мой, провал - наш". Как вычислить и обезвредить токсичного коллегу

Одногруппница села за первую парту просто для того, чтобы примелькаться преподавателю. В офисе и рабочем чате обсуждают не дела, а личную жизнь и последние сплетни. Начальник дает задание без четкого ТЗ, а на следующий день забывает свои же решения. Знакомо?

Какие признаки отличают токсичных коллег?

Как понять, что вместо работы они только имитируют бурную деятельность?

Чем такие коллеги вредны для коллектива? Как лучше всего вести себя с ними?

А вдруг я сам превращусь в токсичного коллегу и не замечу этого? Разбирались Маша, Лина и Игорь в эпизоде подкаста "ЯсноПонятно".

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