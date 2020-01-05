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Кошкин: ситуация в Афганистане продолжает усугубляться — нужна консолидация

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200105/13165272/Koshkin-situatsiya-v-Afganistane-prodolzhaet-usugublyatsya--nuzhna-konsolidatsiya.html

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал о трудностях, с которыми придется силам, противоборствующим афганским боевикам.

По мнению политолога, надеяться на скорое разрешение конфликта в этой стране не приходится. Более того, уверен Кошкин, пока ситуация только усугубляется. 

В условиях обострения обстановки и активизации террористических групп ближайшим странам необходимо совместно заниматься этой проблемой и консолидироваться против потенциальной угрозы.

"Это постоянная, скрупулезная работа. Это укрепление вооруженных сил, Координация усилий на совместных учениях. Работа в масштабе и формате ОДКБ, ШОС. Все это в совокупности позволило в значительной степени поднять уровень боевой готовности и возможности противодействовать угрозе со стороны Афганистана", – подчеркнул эксперт.

Подробный комментарий военного политолога слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

 




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