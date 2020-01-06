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Исполнительный директор ООО Central Asia Travel Николай Сербин
Фото из личного архива Николая Сербина

Сербин: россияне едут в Узбекистан на Новый год за теплом и культурой

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200106/13165492/Serbin-rossiyane-edut-v-Uzbekistan-na-Novyy-god-za-teplom-i-kulturoy.html

Исполнительный директор ООО Central Asia Travel Николай Сербин рассказал, чем Узбекистан выделяется на фоне других республик ЦА для российских туристов и какие факторы все еще сдерживают поток гостей.

По его словам, Узбекистан и непосредственно в новогоднюю ночь и в праздничные дни января очень популярен у россиян, которые все чаще обращают внимание на эту республику при выборе путешествий.

"Прежде всего, конечно, люди едут сюда за теплом. Климат в Узбекистане более мягкий, зима комфортная. В прошлом году в эти дни было вообще плюс 15. К тому же тут много достопримечательностей, всемирно известных памятников архитектуры. Так что познавательный отдых можно совмещать и с гастрономическим, например", — заметил собеседник.

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Sputnik / NINA ZOTINA
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При этом Сербин подчеркнул, что несмотря на растущую популярность этого направления и лидерство Узбекистана в регионе по-прежнему остается сложным вопрос с размещением.

"В стране сейчас развернуты масштабные стройки, но пока возросший спрос полностью не покрывается достаточным количеством гостиниц и номеров. Это главная задача, которую страна намерена решить в ближайшее время", — заключил он.

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Теги:
гостиница, Туризм, Новый год, Узбекистан



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