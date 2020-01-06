Сербин: россияне едут в Узбекистан на Новый год за теплом и культурой

Исполнительный директор ООО Central Asia Travel Николай Сербин рассказал, чем Узбекистан выделяется на фоне других республик ЦА для российских туристов и какие факторы все еще сдерживают поток гостей.

"Прежде всего, конечно, люди едут сюда за теплом. Климат в Узбекистане более мягкий, зима комфортная. В прошлом году в эти дни было вообще плюс 15. К тому же тут много достопримечательностей, всемирно известных памятников архитектуры. Так что познавательный отдых можно совмещать и с гастрономическим, например", — заметил собеседник.

По его словам, Узбекистан и непосредственно в новогоднюю ночь и в праздничные дни января очень популярен у россиян, которые все чаще обращают внимание на эту республику при выборе путешествий.

При этом Сербин подчеркнул, что несмотря на растущую популярность этого направления и лидерство Узбекистана в регионе по-прежнему остается сложным вопрос с размещением.

"В стране сейчас развернуты масштабные стройки, но пока возросший спрос полностью не покрывается достаточным количеством гостиниц и номеров. Это главная задача, которую страна намерена решить в ближайшее время", — заключил он.

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