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Виктор Водолацкий
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Водолацкий: узбекская молодежь должна чувствовать плечо братских народов

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Sputnik Узбекистан
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Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал о гуманитарном сотрудничестве в странах ЦА, прежде всего по части обучения русскому языку.

По словам парламентария, гуманитарное сотрудничество между РФ и странами СНГ, в том числе Центральной Азией, в 2019 году развивалось хорошими темпами. Так, в Узбекистане и Таджикистане есть заинтересованность в открытии новых филиалов российских вузов и центров русского языка.

"Нам необходимо эту работу продолжать и развивать, чтобы молодежь в этих странах - в Узбекистане или Таджикистане - чувствовала плечо братских народов из соседних государств. Конечно, старшее поколение понимает и помнит еще эту культурную связь между республиками, а молодежь познает это только через семью", — подчеркнул Водолацкий.

Он добавил, что культурное взаимодействие должно развиваться по всем направлениям - и на межпарламентском уровне, и по линии профильных министерств и ведомств.

"2020 - 2025 годы должны стать важной вехой в этом направлении", — заключил российский депутат.

подробный комментарий зампреда Госдумы РФ слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан

Теги:
русский язык, Россия, Узбекистан



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