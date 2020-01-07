Оленченко: на Западе прислушаются к оценке Bloomberg двадцати лет Путина у власти

Bloomberg в конце декабря опубликовало материал "Двадцатилетняя путинская Россия сильнее, чем когда либо", в котором оцениваются результаты работы российского лидера за 20 лет. Авторы отметили, что страна смогла восстановить большую часть утраченного после распада СССР влияния.
По его словам, Путин олицетворяет восстановление авторитета, экономики России, уверенности граждан страны в будущем, и главное — самоуважения.
"И то, что Bloomberg обращается к авторитету Путина, — это естественно. И у нас, и на Западе улучшение положения России в мире и улучшение положения в самой России связывают с Путиным. Поэтому я думаю, что Bloomberg не мог на это не откликнуться. Это ведущее агентство, помимо информации, дает и оценки, показательные для западного мира", — сказал Оленченко в эфире радио Sputnik.
Подробный комментарий слушайте в аудиофайле.