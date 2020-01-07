Оленченко: на Западе прислушаются к оценке Bloomberg двадцати лет Путина у власти

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко имени Е. М. Примакова объяснил, почему агентство Bloomberg обратилось к авторитету российского лидера.

Bloomberg в конце декабря опубликовало материал "Двадцатилетняя путинская Россия сильнее, чем когда либо", в котором оцениваются результаты работы российского лидера за 20 лет. Авторы отметили, что страна смогла восстановить большую часть утраченного после распада СССР влияния.

На Западе прислушаются к оценке Bloomberg, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Владимир Оленченко.

По его словам, Путин олицетворяет восстановление авторитета, экономики России, уверенности граждан страны в будущем, и главное — самоуважения.

"И то, что Bloomberg обращается к авторитету Путина, — это естественно. И у нас, и на Западе улучшение положения России в мире и улучшение положения в самой России связывают с Путиным. Поэтому я думаю, что Bloomberg не мог на это не откликнуться. Это ведущее агентство, помимо информации, дает и оценки, показательные для западного мира", — сказал Оленченко в эфире радио Sputnik.

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