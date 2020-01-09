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Алексей Подберезкин на заседании Открытой трибуны в Госдуме, посвященное ситуации в Сирии (24 сентября 2019). Москвa
© Foto : official site of the Federal Assambley of RF

Эксперт назвал политику США по отношению к Ирану "сочетанием несочетаемого"

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200109/13180615/Ekspert-nazval-politiku-SShA-po-otnosheniyu-k-Iranu-sochetaniem-nesochetaemogo.html

Директор центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал предложение Вашингтона провести переговоры с Тегераном без предварительных условий.

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона начать переговоры с Тегераном без предварительных условий для смягчения напряженности в регионе.

По мнению эксперта Алексея Подберезкина, заявление Штатов о якобы готовности к переговорам – это обычный маневр президента США Дональда Трампа, который в своей внешней политике любит сочетать дипломатию и политику силы.

"Это удивительное свойство политика, когда он одновременно может использовать военную силу и дипломатию, хотя это, вроде бы, несочетаемо. Мне кажется, что здесь вряд ли у него (у Дональда Трампа. – Sputnik) что-то получится", - считает Подберезкин.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
война, переговоры, США, Иран



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