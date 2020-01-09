Эксперт назвал политику США по отношению к Ирану "сочетанием несочетаемого"

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона начать переговоры с Тегераном без предварительных условий для смягчения напряженности в регионе.

По мнению эксперта Алексея Подберезкина, заявление Штатов о якобы готовности к переговорам – это обычный маневр президента США Дональда Трампа, который в своей внешней политике любит сочетать дипломатию и политику силы.

"Это удивительное свойство политика, когда он одновременно может использовать военную силу и дипломатию, хотя это, вроде бы, несочетаемо. Мне кажется, что здесь вряд ли у него (у Дональда Трампа. – Sputnik) что-то получится", - считает Подберезкин.

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