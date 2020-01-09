Грозин назвал закономерным итог парламентских выборов в Узбекистане

Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин прокомментировал окончательные результаты выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса. По его словам, итог вполне понятен и связан с надеждами граждан на реализацию начатых в стране реформ.

В Узбекистане подвели окончательные итоги парламентских выборов. По итогам второго тура, в котором определились еще 25 парламентариев, победу одержала партия УзЛиДеП - 53 места в парламенте из 150. Второе место у "Миллий тикланиш" - 36 мест, замыкает тройку партия "Адолат" (24 мандата). Четвертое место у НДПУ с 22 депутатскими местами, у Экологической партии 15 мандатов, как и было в прошлом созыве.

"Что касается цифр, по сути расклад почти остался прежним, разве что по среднему возрасту Законодательная палата несколько помолодела. Впрочем, как это отразится на работе, пока судить сложно. Что касается итогов, то они вполне понятны. Традиционно в Узбекистане, да и вообще в странах СНГ, электорат привык голосовать за партию начальства. Еще при Исламе Каримове партия УзЛиДеП была на слуху, именно она выдвигала в президенты Шавката Мирзиёева. Разумеется, с ней вольно или невольно ассоциируется тот курс реформ, который запустил новый узбекский лидер. Народ считает, что партия большинства сможет довести начинания до логического завершения", — пояснил Грозин в интервью Sputnik Узбекистан.

По мнению российского эксперта, окончательный результат по сути сохранил прежнюю расстановку сил с незначительными переменами, но определенные позитивные отличия минувшая кампания все-таки имела.

При этом он подчеркнул, что избирательная кампания запомнилась более активной деятельностью всех партий, впервые были отработаны новые механизмы и каналы общения с аудиторией. В этом смысле Узбекистан проходит некую стадию апробации передовых избирательных технологий, которые будут внедряться в политический процесс в будущем.

"Стоит признать, что эти выборы были максимально открыты и с минимумом привлечения админресурса насколько это возможно на пространстве СНГ", — заключил эксперт.

Итоги второго тура ЦИК подвела 6 января. Восьмого января на очередном заседании Центральной избирательной комиссии были назначены даты голосования в Сенат Олий Мажлиса. Депутаты национального парламента, а также местных органов законодательной власти выберут сенаторов 16-17 января. Еще 16 представителей верхней палаты Олий Мажлиса назначит президент страны.