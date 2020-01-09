Богданов: товарооборот сельхозпродукции РФ и Узбекистана может достичь $1 млрд

Россия вдвое снизила таможенные пошлины на некоторые виды продукции из Узбекистана. Ведущий аналитик QBF Олег Богданов уверен, что эти меры позитивно скажутся на объеме взаимной торговли.

Правительство России снизило с 20 до 10 процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) при ввозе в страну из Узбекистана самых востребованных фруктов и ягод.

"Если одна страна в добровольном порядке решает снизить тарифы на продукцию — это всегда очень хороший элемент двусторонних отношений. Товарооборот между Россией и Узбекистаном наверняка будет увеличиваться", — заявил ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

По его мнению, снижение налогов на ввоз сельхозпродукции поспособствует росту объема товарооборота на 100-150 миллионов долларов — до одного миллиарда в конце 2020 года.

"Если взаимная торговля будет расти, а я думаю, что так и будет, местные производители получат дополнительные плюсы в виде различных поступлений в бюджет", — добавил эксперт.

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