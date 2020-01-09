Богданов: товарооборот сельхозпродукции РФ и Узбекистана может достичь $1 млрд

"Если одна страна в добровольном порядке решает снизить тарифы на продукцию — это всегда очень хороший элемент двусторонних отношений. Товарооборот между Россией и Узбекистаном наверняка будет увеличиваться", — заявил ведущий аналитик QBF Олег Богданов.
По его мнению, снижение налогов на ввоз сельхозпродукции поспособствует росту объема товарооборота на 100-150 миллионов долларов — до одного миллиарда в конце 2020 года.
"Если взаимная торговля будет расти, а я думаю, что так и будет, местные производители получат дополнительные плюсы в виде различных поступлений в бюджет", — добавил эксперт.
Республика стремится сохранить и наращивать тесные партнерские, экономические и торговые отношения с другими странами, в том числе не являющимися членами ЕАЭС, заявил посол Узбекистана в странах Бенилюкс Дильёр Хакимов.
Девятого января недовольные результатами президентских выборов активисты ворвались в администрацию главы государства, требуя отставки Рауля Хаджимбы. В настоящее время ситуация около здания спокойная, но люди не расходятся.