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Хатылев Сергей - военный эксперт, начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах
© Foto : Рolitexpert

Эксперт пояснил, насколько правдоподобны версии авиакатастрофы в Иране

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Военный эксперт, начальник Зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах Сергей Хатылев прокомментировал вероятные причины крушения украинского лайнера.

СНБО Украины назвал несколько основных версий авиакатастрофы в Иране, среди которых - поражение самолета зенитной ракетой, техническая неисправность лайнера и теракт на борту.

По мнению военного эксперта Сергея Хатылева, восстановить полную картину катастрофы можно только тогда, когда будут получены данные с бортовых самописцев.

"Такое падение резкое после взлета может быть только при потере управления в результате либо внешнего воздействия, либо внутреннего. Но я хочу еще раз сказать о том, что воздействие ракеты, внешними снарядами или еще чем-то, нельзя, конечно, отметать в сторону, но, скорее всего, искать причину этих всех событий, которые там произошли, в другом. Надо сначала четко разобраться, как были выполнены условия безопасности полетов на данном аэродроме на данном самолете", – заявил он в интервью Радио Sputnik.

Хатылев убежден, что прежде необходимо решить ряд организационных вопросов. К работе должна приступить специальная комиссия. Также необходимо собрать все фрагменты разбитого самолета.

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СНБО Украины назвал основные версии авиакатастрофы в Иране

"И третье – это должна быть воля всех государств, которые принимают в этом участие. Ну и, естественно, международная федерация, которая занимается расследованием данных авиационных происшествий непосредственно на месте. Только тогда мы можем восстановить картину, и мы можем сделать предварительные выводы о причине этой аварии. В других случаях все это политические интриги, некомпетентные разговоры", – отметил эксперт.

Напомним, выполнявший рейс в Киев Boeing-737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Теги:
крушение самолета, Украина, Иран



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