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"Хочу миллион долларов": пять фильмов о внезапном богатстве

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Подкасты РИА (279)
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Давайте честно: каждый из нас хоть раз думал о том, что стал бы делать, если на него вдруг обрушилось внушительное наследство далекого родственника или крупный выигрыш в лотерею.

Но богатство, полученное без особых усилий, обычно приносит много проблем. Пять фильмов о том, как поступить, если у вас всё же есть богатая и пожилая тетушка.

Каждую неделю кинокритик Фёдор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.

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Тема:
Подкасты РИА (279)



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