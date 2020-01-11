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ИноСМИ. Серьезно
photo : RIA Novosti

"Спонсор терроризма" VS "кровожадный дьявол". Третья мировая близко?

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Тема:
Подкасты РИА (279)
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Sputnik Узбекистан
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Пока мы отдыхали, в мире чуть было не разразилась новая война. Опасность еще не миновала. Не станет ли ликвидация иранского генерала Сулеймани новым убийством эрцгерцога Франца-Фердинанда? Разбираемся, что произошло и чем это грозит миру.

Военно-воздушные силы США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада. В результате был убит генерал Касем Сулеймани, которого иные считали будущим лидером Ирана. Сулеймани руководил военными операциями Ирана по всему Ближнему Востоку, поэтому значение его смерти трудно переоценить.

В Иране Сулеймани был практически живой легендой, так что иранцы пришли в ярость и начали сыпать проклятиями в адрес США, но дальше угроз дело не шло: руководство страны оказалось между молотом и наковальней. Однако это не значит, что возможностей для мести у Ирана нет.

© AP Photo /
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Неужели американцев ждет новый Перл-Харбор? У Ирана нет шансов выиграть эту войну, но плохо будет всем, включая Европу. Да и России придется готовить "план Б" для Ближнего Востока. Хотя кое-кто считает, что только Путин способен урегулировать этот опасный конфликт.

Все люди боятся войны. Откуда берется этот страх, как его искоренить и надо ли это делать, слушайте в эпизоде "Страх войны" подкаста "Страхи/Ошибки".

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (279)



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