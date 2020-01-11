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Эмин Агаларов: дружба с Магомаевым, кризис Фадеева, звонок Киркорова

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Подкасты РИА (279)
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Он мыл окна машин на Садовом, чтобы заработать карманные деньги, и убегал от собственного охранника, потому что стыдился ходить с ним в школу. А теперь дает 100 концертов в год, управляет крупным бизнесом и открывает бесплатные кафе для бедных.

Как завязалась дружба с семьей Муслима Магомаева и помогло ли это карьере певца? Что Эмин теперь обсуждает с его супругой? Зачем он привез конкурс "Мисс Вселенная" в Россию и сделает ли это еще раз? Отбивается ли миллиардный долг их семейной компании концертами? Могут ли участники шоу "Голос" попасть к нему на лейбл? И зачем ему звонит Киркоров?

Отвечает музыкант и предприниматель Эмин Агаларов.

1:00 — кто он: певец или бизнесмен?

4:00 — о миллиардном долге и кредитах.

5:30 — о скромной жизни советской семьи и первом бизнесе отца.

7:10 — "Я был неудобен для родителей в Москве": почему его отправили в Швейцарию.

10:15 — "Он любил, как готовит моя бабушка": какую роль в карьере Эмина сыграла дружба с Магомаевым и почему они так много делают в память о Магомаеве теперь.

14:20 — сравнится ли кто-то из современных артистов с Магомаевым: о советской эстраде.

17:10 — об "интеллигентных текстах", о борьбе с плохими привычками молодежи и шоу "Голос".

20:00 — "Я буду полным идиотом, если не подключусь к этой идее": о благотворительном проекте "Добродомик".

21:30 — "стадионы на болотах": о государственных поручениях отцу и проектах, за которые никто не берется.

23:00 — о строгом воспитании детей и сходстве с отцом.

24:30 — конкурс "Мисс Вселенная" в России: объективность отбора, визит Дональда Трампа и роль второй супруги.

27:30 — азербайджанцы, американцы и звонок Киркорова: о 100 концертах в год и своей аудитории.

30:00 — Майами, Монако, Дубай, Дюссельдорф, Тель-Авив: каким будет фестиваль "Жара" в 2020 году.

31:35 — о своей идеальной зрелости и пугает ли его цифра 40.

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Подкасты РИА (279)



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