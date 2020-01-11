Эмин Агаларов: дружба с Магомаевым, кризис Фадеева, звонок Киркорова

Как завязалась дружба с семьей Муслима Магомаева и помогло ли это карьере певца? Что Эмин теперь обсуждает с его супругой? Зачем он привез конкурс "Мисс Вселенная" в Россию и сделает ли это еще раз? Отбивается ли миллиардный долг их семейной компании концертами? Могут ли участники шоу "Голос" попасть к нему на лейбл? И зачем ему звонит Киркоров?
1:00 — кто он: певец или бизнесмен?
4:00 — о миллиардном долге и кредитах.
5:30 — о скромной жизни советской семьи и первом бизнесе отца.
7:10 — "Я был неудобен для родителей в Москве": почему его отправили в Швейцарию.
10:15 — "Он любил, как готовит моя бабушка": какую роль в карьере Эмина сыграла дружба с Магомаевым и почему они так много делают в память о Магомаеве теперь.
14:20 — сравнится ли кто-то из современных артистов с Магомаевым: о советской эстраде.
17:10 — об "интеллигентных текстах", о борьбе с плохими привычками молодежи и шоу "Голос".
20:00 — "Я буду полным идиотом, если не подключусь к этой идее": о благотворительном проекте "Добродомик".
21:30 — "стадионы на болотах": о государственных поручениях отцу и проектах, за которые никто не берется.
23:00 — о строгом воспитании детей и сходстве с отцом.
24:30 — конкурс "Мисс Вселенная" в России: объективность отбора, визит Дональда Трампа и роль второй супруги.
27:30 — азербайджанцы, американцы и звонок Киркорова: о 100 концертах в год и своей аудитории.
30:00 — Майами, Монако, Дубай, Дюссельдорф, Тель-Авив: каким будет фестиваль "Жара" в 2020 году.
31:35 — о своей идеальной зрелости и пугает ли его цифра 40.
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