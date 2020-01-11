Что и как дарить детям, чтобы их не испортить

Что подарить ребёнку, чтобы эта вещь стала для него важной, а не была сломана и выброшена через неделю?

Как договориться с родственниками, чтобы они не несли в дом дешёвые пластмассовые безделушки?

Что делать, если ребёнок выпрашивает айфон или дорогую приставку? Как задаривание портит детей, даже если взрослые дарят с любовью?

Разбираемся, какие родительские комплексы и проблемы стоят за безобидными детскими подарками.

Об этом Настя и Лина спрашивают Екатерину Бурмистрову, семейного психотерапевта, детского психолога, писательницу и маму 11 детей.

Она делится своим опытом, и, с точки зрения психологии, объясняет, от каких детских подарков точно стоит отказаться.

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