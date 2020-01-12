Без шанса на прощение. Пожизненно заключенные в "Полярной сове"

Бесланский террорист Кулаев, битцевский маньяк Пичушкин, белгородский стрелок Помазун, "красноярский Чикатило" Заманов, лидер Ореховской ОПГ Буторин. Это лишь несколько имен тех, кто отбывает пожизненный срок в колонии "Полярная сова".

Всего здесь содержатся больше 340 человек, а общее число их жертв сопоставимо с населением небольшого поселка.

Двадцать два часа в сутки они проводят в камерах с белыми стенами, прибитой к стенам и полу мебели и решетками на окнах — так пройдет остаток их дней. Вещи, давно ставшие обыденностью на воле, они никогда не увидят: некоторые даже не застали интернет и ни разу не видели смартфон. Многие заключенные как мантру повторяют слова: приговор неоправданно жесток, со временем они докажут свою невиновность. Только вот за всю историю колонии пересмотра дела добился один человек.

Сожалеют ли они о своих поступках? Что о них думают родственники? Можно ли найти свою любовь, отбывая пожизненный срок?

Журналист МИА "Россия Сегодня" Александр Темнов побывал в "Полярной сове" и поговорил с ее заключенными, чтобы понять, что значит жить без шанса на возвращение к нормальной жизни, без шанса на прощение.

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