"Настолько плохо, что хорошо", — а вы бы стали смотреть фильм после такой рекомендации? Гротескная игра актеров, бездарный сценарий и безвкусные спецэффекты, но сделанные с искренним энтузиазмом, порождают уникальные картины категории Б — худшие в своем роде!
Или все-таки лучшие? Пять очевидно провальных фильмов, от которых невозможно оторваться.
"Комната" и еще четыре лучших худших фильма
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Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.