19:13 12 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.43
  • EUR10608.90
  • USD9507.89
Поиск
Посмотрим
© Sputnik /

"Комната" и еще четыре лучших худших фильма

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (284)
0 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1291/18/12911854.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200112/13202859/Komnata-i-esche-chetyre-luchshikh-khudshikh-filma.html

"Настолько плохо, что хорошо", — а вы бы стали смотреть фильм после такой рекомендации? Гротескная игра актеров, бездарный сценарий и безвкусные спецэффекты, но сделанные с искренним энтузиазмом, порождают уникальные картины категории Б — худшие в своем роде!

Или все-таки лучшие? Пять очевидно провальных фильмов, от которых невозможно оторваться.

Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (284)
Теги:
кинематограф, фильмы, Кино



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Огненный ад на земле: природная катастрофа в Австралии — душераздирающие фото
Путин: крупномасштабные боевые действия на Ближнем Востоке приведут к глобальной катастрофе
Путин рассказал о возможных последствиях большой войны на Ближнем Востоке
Итоги выборов в Олий Мажлис
Итоги выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться