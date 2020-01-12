"Комната" и еще четыре лучших худших фильма

"Настолько плохо, что хорошо", — а вы бы стали смотреть фильм после такой рекомендации? Гротескная игра актеров, бездарный сценарий и безвкусные спецэффекты, но сделанные с искренним энтузиазмом, порождают уникальные картины категории Б — худшие в своем роде!