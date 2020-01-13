Эксперт о "защите" Европы Вашингтоном: ЕС не воспримут "помощь" положительно

Политолог Михаил Смолин объяснил, чем вызван дефицит взаимопонимания между Европой и Соединенными Штатами.

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что европейские страны невзлюбили его, хотя США "защищают Европу от России".

Он также заявил, что НАТО годами получает преимущества за счет США. При этом Трамп считает, что европейские страны невзлюбили его именно за то, что он потребовал делать взносы в альянс, в то время как бывший американский лидер Барак Обама не выдвигал таких требований.

Смолин считает, что жесткое давление со стороны США все больше раздражает европейцев.

"Это, по-моему, такое самонадеянное самоощущение, которое он хочет навязать европейцам. Причем в сочетании с дополнительными санкциями, которые он вводит, если с его мнением не соглашаются. Такая форма давления очень жесткая и информационно атакующая. Но я думаю, что в Евросоюзе это вряд ли воспринимают именно так, как хотелось бы Трампу", ‒ сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Смолин считает, что действия Трампа напоминают экономическую войну с Европейским союзом, когда бизнесменам Европы выкручивают руки, чтобы получить дивиденды для американских компаний.

"И в этой экономической войне европейцы несут большие потери, потому что США хотят заставить их покупать американские товары по более высокой цене. Как мне кажется, Трамп со своей экономической политикой "зарывается", потому что она носит очень агрессивный характер", - подчеркнул он.

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И вряд ли в ЕС будут воспринимать такую "помощь" положительно, потому что давление США все больше их раздражает, добавил политолог.