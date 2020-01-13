Историк кино: Бромберг был основателем фэнтези в СССР

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Заслуженный деятель искусств РФ Константин Бромберг умер 10 января, о причинах его смерти пока не сообщается. О том, какой след он оставил в советском кинематографе, радио Sputnik Беларусь рассказал историк кино, кинокритик Александр Шпагин.

Дебютной картиной в кино для него стал фильм "Длинный день Кольки Павлюкова", Бромбергу на тот момент еще не было тридцати. Но всесоюзную славу ему принесли, конечно же, "Приключения Электроника". И это полностью заслуженный успех, считает Александр Шпагин.

"Приключения Электроника" — это первый детский фильм, который все посмотрели. Причем посмотрели с удовольствием. Фильм живой, со шпионами и гангстерами, с хорошими песнями, с живыми ребятами, которые напоминали школу и отношения в ней того времени. И пусть это кино немного устарело, современные дети тоже смотрят его с удовольствием", — уверен кинокритик.

Бромберг мог бы стать для советских и российских зрителей звездой уровня Данелии или Рязанова, уверен собеседник Sputnik. Но неожиданно для многих режиссер решил уехать в США и прекратил заниматься кинематографом. И пусть Бромберг никогда не стремился к популярности, это было неизбежно.

"В Бромберге был, конечно, мощный потенциал режиссера и элитарного кино, и интеллектуального, и зрительского. Он пошел по пути зрительского кино, и оказалось, что это очень талантливый, яркий и четкий режиссер. Очень жаль, что сегодня мы о нем можем говорить как об авторе 2-3 картин. Может быть, смерть если не сделает его звездой, но хотя бы закрепит это имя в зрительской памяти. Он не гнался за славой, и слава его не догнала. Но его фильмы жили и будут жить", — резюмирует Шпагин.