Попов объяснил, для чего Германия вкладывается в "Северный поток-2"

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов рассказал, почему ФРГ продолжает поддерживать строительство газопровода через Балтийское море, невзирая на давление со стороны США.

Глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг раскритиковал американские санкции против "Северного потока-2", отметив, что они неприемлемы.

Комментируя это заявление Шалленберга, директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов выразил мнение, что газопровод будет достроен, несмотря на попытки Соединенных Штатов помешать этому.

По мнению эксперта, Европа не для того вкладывается в проект — в виде кредитов, политических усилий и так далее, чтобы потом покупать дорогую американскую продукцию, пишет Sputnik Грузия

"Но немцы не были бы самими собой, если бы не преследовали своих целей. Поэтому они до последнего будут пытаться диверсифицировать закупки газа. Основной объем продукции они, конечно, будут покупать у нас, но и заметный — у американцев. Не потому, что им это выгодно, а чтобы оказать воздействие на продавца — немцы филигранно владеют этой техникой. … При этом ничего принципиально не изменилось. Европа, Германия заинтересованы прежде всего в российском газе", — считает Эдуард Попов.

Напомним, президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" (был запущен 8 января. — Прим. ред.). Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу.

Президент России Владимир Путин заявил, что страна сможет достроить газопровод самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. По его словам, реализация проекта должна быть завершена до конца 2020-го или к первому кварталу следующего года.