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Лейла, экс-солистка группы Сетора
Instagram / leyli_setora

Экс-солистка группы "Сетора" о гибели Григоряна: мне трудно подобрать слова

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Тело дизайнера и хореографа Наримана Григоряна с признаками насильственной смерти обнаружено в ночь на 14 января. Прокуратура завела уголовное дело по статье "Убийство". Певица Лейла Галиева вспомнила, каким он был в жизни.

По ее словам, гибель Наримана Григоряна стала настоящим ударом для тех, кто его хорошо знал и вместе с ним работал.

"Трудно в такую минут что-то сказать. Даже не потому, что в таких случаях принято вспоминать о человеке только хорошее. Нариман всегда был очень хорошим человеком, искренним, отзывчивым, всегда готовым прийти на помощь. Мы потеряли отличного друга", — сказала певица Sputnik Узбекистан.

Она добавила, что ей трудно до сих пор говорить и вспоминать о Наримане в прошедшем времени.

По факту смерти известного дизайнера и хореографа уже заведено уголовное дело - следствие ведет прокуратура Ташкента.

 

Теги:
Убийство, Ташкент, Узбекистан



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