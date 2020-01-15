Кудратходжаев попросил помощи у звезд узбекской эстрады и топ-блогеров

Ректор университета журналистики Узбекистана и руководитель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев призвал известных людей, лидеров мнения, стать примеров для общества, прежде всего, молодежи, пропагандируя социальные ценности и береженое отношение к природе.

"В связи с этим хотел бы обратиться к нашим известным лицам, прежде всего, звездам эстрады или кино, которые имеют в социальных сетях огромную аудиторию. Я часто замечаю, как они в Instagram рекламируют какие-то бренды одежды или рестораны, а то и просто хвалятся своей фигурой. Это все хорошо, но я бы попросил вас более активно участвовать в социально-культурной жизни страны. Вы, как лидеры мнения, могли бы на своем примере учить людей бережно относиться к природе: не бросать пластиковые пакеты, например, или окурки на улице. Да и вообще показывать образец поведения в обществе. С вашей аудиторией и авторитетом люди будут прислушиваться и следовать за вами", — заявил Кудартходжаев в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Глава МПК Шерзод Кудратходжаев, выступая на выездной сессии Международного пресс-клуба на горнолыжном курорте Амирсой, обратил особое внимание на пропаганду в обществе здорового образа жизни, а также сознательного отношения к природным ресурсам.

Кроме того, он призвал частные телеканалы также обращать внимание на экологические проблемы и выпускать соответствующие социальные ролики.

По мнению эксперта, общепринятые нормы поведения должны транслироваться и такими лидерами мнения.