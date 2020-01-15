20:56 15 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB156.59
  • EUR10620.45
  • USD9550.76
Поиск
Срочно:
© Sputnik / Алексей Никольский

Путин: борьба с наглой ложью о Великой Отечественной войне — долг России

Радио
Получить короткую ссылку
92 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1322/65/13226568.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200115/13226338/Putin-borba-s-nagloy-lozhyu-o-Velikoy-Otechestvennoy-voyne--dolg-Rossii.html

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, напомнил о значении праздника 9 Мая для россиян, а также рассказал о масштабном проекте, который поможет защитить правду о поколении победителей в Великой Отечественной войне.

Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории, заявил российский лидер.

Акция Дорога памяти стартовала в Узбекистане
Sputnik / Рамиз Бахтияров
На пути к Дню Великой Победы: акция "Дорога памяти" стартовала в Узбекистане
"Для России 9 Мая — самый великий и святой праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг. Наша память — не только дань огромного уважения историческому прошлому, она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство, — отметил президент, обращаясь с посланием Федеральному собранию. — Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь как зараза будет расползаться по всему миру? Наглому вранью и попыткам переиначить историю мы должны будем противопоставить факты".

Путин рассказал, что в России будет создан крупнейший комплекс архивных документов, кино– и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступный как россиянам, так и иностранцам.

"Такая работа — наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущим поколением", — заявил глава государства.

Фрагмент выступления Владимира Путина слушайте в аудиофайле.

Теги:
День Победы, Великая Отечественная война, Владимир Путин, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Мероприятия, посвященные Дню защитников Родины в Узбекистане
Парад, цветы и военная техника: как страна отметила День защитников Родины
Владимир Путин: Россия никому не угрожает и не стремится навязывать свою волю
Путин: Россия никому не угрожает и не стремится навязывать свою волю — видео
Индекс плова по регионам Узбекистана
Индекс плова – цена за порцию в регионах Узбекистана



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться