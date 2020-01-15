Путин: борьба с наглой ложью о Великой Отечественной войне — долг России

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, напомнил о значении праздника 9 Мая для россиян, а также рассказал о масштабном проекте, который поможет защитить правду о поколении победителей в Великой Отечественной войне.

Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории, заявил российский лидер.

"Для России 9 Мая — самый великий и святой праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг. Наша память — не только дань огромного уважения историческому прошлому, она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство, — отметил президент, обращаясь с посланием Федеральному собранию. — Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь как зараза будет расползаться по всему миру? Наглому вранью и попыткам переиначить историю мы должны будем противопоставить факты".

Путин рассказал, что в России будет создан крупнейший комплекс архивных документов, кино– и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступный как россиянам, так и иностранцам.

"Такая работа — наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущим поколением", — заявил глава государства.

Фрагмент выступления Владимира Путина слушайте в аудиофайле.