Политолог: отставка правительства РФ — это реальная смена формата

Политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков считает, что отставка правительства изменяет политическую конструкцию в стране.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным объявил, что правительство страны в полном составе уходит в отставку. Решение было озвучено после оглашения послания главы государства Федеральному собранию.

Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу и поручил им исполнять обязанности до формирования нового кабмина.

Политолог Леонид Крутаков отметил, что теперь заявленные в послании президента Федеральному собранию позиции обретают совершенно иной смысл.

"Это не просто желание "подхлестнуть" старую машину, это смена формата. В соответствии с поставленными целями меняется команда, которая будет это выполнять", — отметил Крутаков в эфире радио Sputnik.

Он предположил, что изменения в составе правительства будут очень значительными.

"Запрос на новые смыслы, на новые форматы решения проблематики, которая стоит перед страной, и, естественно, на новые лица очень высок. Поэтому я думаю, что будет реальная смена формата", — сказал политолог.

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