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Олег Морозов
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Морозов рассказал, зачем правительство России ушло в отставку

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Член Комитета Совфеда РФ по международным делам Олег Морозов прокомментировал отставку правительства во главе с премьером Дмитрием Медведевым.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным накануне объявил, что правительство страны в полном составе уходит в отставку. Решение было озвучено после оглашения послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд изменений в Конституцию.

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Путин уже подписал указ об отставке правительства и предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на должность премьера.

По мнению члена Комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова, отставка правительства Дмитрия Медведева не связана с результатами его работы.

"Это связано с тем, что была предложена совершенно новая процедура утверждения правительства, как предстоящее изменение Конституции. И Медведев очень четко сказал, он предлагает президенту развязать руки и дать возможность апробировать этот механизм. Я не исключаю, что кто-то из министров не получит министерский портфель в новом правительстве, но это не правительственный кризис, не формат оценки деятельности правительства, это вопрос процедуры", — сказал Морозов в эфире радио Sputnik.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Владимир Путин, Дмитрий Медведев, политика, Отставка Правительства, Россия



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