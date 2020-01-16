Морозов рассказал, зачем правительство России ушло в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным накануне объявил, что правительство страны в полном составе уходит в отставку. Решение было озвучено после оглашения послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд изменений в Конституцию.

Путин уже подписал указ об отставке правительства и предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на должность премьера.

По мнению члена Комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова, отставка правительства Дмитрия Медведева не связана с результатами его работы.

"Это связано с тем, что была предложена совершенно новая процедура утверждения правительства, как предстоящее изменение Конституции. И Медведев очень четко сказал, он предлагает президенту развязать руки и дать возможность апробировать этот механизм. Я не исключаю, что кто-то из министров не получит министерский портфель в новом правительстве, но это не правительственный кризис, не формат оценки деятельности правительства, это вопрос процедуры", — сказал Морозов в эфире радио Sputnik.

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