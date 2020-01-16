Лавров об отношениях РФ и Узбекистана: мы союзники на деле, а не на бумаге

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступил в Ташкентском филиале МГИМО и ответил на вопросы журналистов и студентов вуза.

"Мы активно сотрудничаем на самом высоком уровне, в том числе по линии межправительственной комиссии и в рамках других институтов. Среди наших ключевых направлений взаимодействия - вопросы безопасности: мы не просто стратегические партнеры, но и союзники. Соответствующий договор был подписан еще в 2005 году, и он до сих пор действует. У нас очень хорошие перспективы в развитии экономических связей. Особую динамику приобретают гуманитарные проекты. Сегодня около 30 тысяч узбекских студентов обучаются в России, из них - шесть тысяч получают стипендии. По просьбе узбекского лидера мы рассмотрим вопрос об увеличении доли узбекских студентов, поступающих на бюджет", — отметил Лавров.

Отвечая на вопрос одной из студенток МГИМО о трех ключевых направлениях взаимодействия Москвы и Ташкента, российский дипломат подчеркнул, что в первую очередь это безопасность, экономика и гуманитарная сфера.

Дипломат также добавил, что, помимо этих трех аспектов узбекско-российского партнерства, стоит выделить координацию двух стран на международной арене. По его словам, у Ташкента и Москвы сходятся позиции по ключевым аспектам глобальной повестки, особенно по мирному урегулированию ситуации в Афганистане.

"И Узбекистан, и Россия понимают, что главное - это добиться примирения всех сторон конфликта в этой стране на межконфессиональном, политическом и ином уровнях. Но судьбу Афганистана может решить только его народ, а мы лишь способствуем данному процессу, но ни в коем случае не навязываем свое мнение", — подчеркнул и. о. главы МИД РФ.

В заключение он заметил, что все эти формы двустороннего стратегического партнерства не просто зафиксированы на бумаге в соответствующих документах, но проявляются на деле и имеют под собой конкретные цифры и факты.

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